كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، 9 آلاف و227 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

26 حالة وفاة بكورونا

وأعلنت وكالة «مكافحة الأمراض» في كوريا الجنوبية، تسجيل البلاد، 26 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 33 ألفا و235 حالة وفاة.

16 ألفا و624 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأمس الأحد، قالت «وكالة مكافحة الأمراض»، إن كوريا الجنوبية، سجلت 16 ألفا و624 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 70 حالة وافدة من الخارج، و24 حالة وفاة بفيروس كورونا

وكانت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، سجلت أمس الأول السبت، 27 ألف و654 حالة إصابة بفيروس كورونا بينها 85 وافدة من الخارج و 51 حالة وفاة.