مصرع شخص صدمته سيارة ميكروباص في سوهاج

لقي سائق مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعدما صدمته سيارة ميكروباص، حيث أصيب بكسور أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب ثم وفاته.

مصرع خمسيني دهسا في حادث بسوهاج

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا، يفيد بوقوع حادث تصادم وووقع متوف بناحية كوبري عبود، بدائرة مركز أخميم.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص، قيادة «كمال م ع ع»، 52 سنة، سائق، ويقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده، وصدم «سامح ث ش ج»، 53 سنة، سائق، ويقيم بدائرة المركز، ما أسفر عن وفاته، وذكر قائد السيارة أنه فوجئ بشخص يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

سبب الوفاة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هو كسور متفرقة بالجسم أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.