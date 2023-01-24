الهيئة القومية للأنفاق: تقدم الأعمال بمشروع مونوريل غرب النيل

تعمل الدولة حالياً على تنفيذ مشروع نقل جماعي، أخضر ذكي مستدام، وهو المونوريل، وتأتي محطة رقم 1 «أكتوبر الجديدة» بمونوريل غرب النيل، ضمن محطاته والتي تقدمت بها أعمال التنفيذ، حيث يربط المشروع، إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة «6 أكتوبر الجديدة» والمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.

الهيئة القومية للأنفاق: توسعات كبيرة بخط مونوريل غرب النيل

ويلعب مشروع المونوريل، دورا مهما في عملية الامتداد العمراني، بحسب ما وضحته الهيئة القومية للأنفاق، حيث يخدم خط مونوريل غرب النيل التوسعات الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية.

الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ النقل والمرور بجامعة الأزهر، أكد لـ«الوطن»، أن مشروع المونوريل وغيره من مشروعات النقل الجماعي، لها أهمية قصوى، خاصة مع زيادة عدد المركبات التي تسير على شبكة الطرق في صباح كل يوم.

الهيئة القومية للأنفاق تعلن خط سير مونوريل غرب النيل

كما أوضحت الهيئة القومية للأنفاق، أن طول مسار خط مونوريل غرب النيل 42 كيلومترا ويشمل 13 محطة، من المخطط أن يتبادل خط مونوريل غرب النيل، الخدمة مع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى في محطة وادي النيل ومع القطار السريع «العين السخنة - مرسى مطروح - الفيوم» في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر.

أضاف الدكتور إبراهم مبروك، أن مشروعات النقل الجماعي، أظهرت نجاحاً كبيراً في مختلف الدول، ونجاحها في مصر، مرهون بتنفيذ أضلعها الأربعة التي تتمثل في القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل، والتوسعات الجديدة في مترو الأنفاق.