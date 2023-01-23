يوسف الحسيني: «حياة كريمة» كان حلما مشروعا للرئيس السيسي

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس السيسي تبنى تغير جذري اجتماعي لـ60 مليون مواطن مصري في الريف من خلال مشروع حياة كريمة، بالرغم أن الإعلام لم يطلب بشمروع قومي عملاق لتطوير الريف المصري قبل ذلك، ولكنه كان حلم مشروع للرئيس السيسي تمكن من تحويله إلى واقع نبيل يخدم المصريين في القرى والأقاليم.

حياة كريمة

وأوضح الحسيني خلال تقديمه برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى من التلفزيون المصري أن حياة كريمة غيرت حياة 60% من تعداد سكان مصر، «لما نقعد نفكر هنلاقي إن الرئيس السيسي بيتعامل مع الوطن بمنتهى النبل والأخلاق، والتطور المصري أصبح حديث العالم بفضل الإنجازات في مختلف القطاعات ليؤسس لمصر الحديثة بمعناها الحقيقي، وعندنا مباني على أحدث الطرز المعمارية شديدة الحداثة في العلمين والعاصمة الإدارية، بالإضافة للطرق التي أصبحت 7 حارات، ونسينا إننا كنا بنسافر بين المحافظات على طريق حارتين، لازم نفضل فاكرين ان التطور اللى حصل ده في 8 سنين بس».

المواني في مصر

وأشار الإعلامي يوسف الحسيني إلى أن المواني في مصر أصبحت مثل نظيرتها في أوروبا وهولندا، متابعا «التطور هو ما وصلنا إليه وأصبحنا مركز اقتصادي لتصدير الطاقة لأوروبا وبذلك أصبحنا دولة حديثة، والخدمات بتتقدم لنا على أعلى مستوى بشكل رقمي وفي مراكز تكنولوجية متطورة تقدم الخدمات بأسرع شكل ممكن، شهادات الميلاد بتطلع من ماكينه زي الـATM، وخدمات المرور بقت تتم تحت البيت».