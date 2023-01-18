أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 18 يناير.. كيلو البلطي يبدأ من 25 جنيها وتراجع السبيط

تشهد أسعار السمك في السوق تباينا في العديد من الأنواع، مما يشجع المواطنين على شرائها خاصة أنها من البروتينات المفيدة للصحة، وسعرها مناسب لعدد كبير من الأشخاص، ما يؤدي إلى انتعاش المبيعات وزيادة في الاستهلاك.

وتتراوح أسعار السمك حسب أنواعه، فكيلو السمك البلطي السوبر بين 25 و35 ، والبلطي 1 من 39 حتى 47 جنيها، والسمك البوري بين 62 لـ 88 جنيها، والجمبري الصغير بين 60 حتى 160 جنيها.

أسعار السمك اليوم

وذكر أحمد ممدوح، أحد كبار التجار، أن السمك البلطي يتراوح سعره بين 39 إلى 47 جنيها أي زيادة جنيه واحد، وتراجع سعر سمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ويصل سعر الكيلو بين 65 جنيها و105 جنيهات، فيما كان سعر كيلو البوري بين 62 و88 جنيها.

وأضاف «ممدوح» أن سعر كيلو السبيط والكاليماري تراجع 10 جنيهات ليكون بين 110 و220 جنيها، وبالنسبة لسعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و170 جنيها.

وبحسب السعر في سوق الجملة بالعبور، فالسمك البلطي 1 يتراوح سعره من 39 إلى 47 جنيها، وبلطي 2 من 35 إلى 37 جنيها، وبلطي أسواني من 20 إلى 45، وفيليه بلطي من 30 إلى 170 جنيها، وقشر بياض من 70 إلى 110 جنيهات، ومكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيها، وسبيط وكاليماري من 110 إلى 220، والجمبري 1 من سعر 270 إلى 350، وجمبري 2 من 160 إلى 260، وجمبري مجمد من 100 إلى 250، والبوري 1 من 62 إلى 88 ، والبوري 2 من 38 إلى 58.زيادة الاستهلاك على السمك.

المبيعات الخاصة بالأسماك شهدت زيادة الاستهلاك

من جانبه، أشار حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إلى أن المبيعات الخاصة بالأسماك شهدت زيادة في الاستهلاك خلال هذه الفترة وانتعاشا تزامنا مع انتهاء صيام الأقباط.