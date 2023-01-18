أسعار الأسماك اليوم الأربعاء في المحافظات.. «البليمي» بـ35 جنيهًا

أكد كرم الشامي عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، بمحافظة كفر الشيخ، التي تعد البورصة الوحيدة الرسمية على مستوى محافظات الجمهورية المعنية بتحديد أسعار الأسماك، أن أسعار الأسماك اليوم بالمحافظات، قد سجلت استقرار في بعض الأنواع وتراجعا ملحوظا في أنواع أخرى.

أسعار الأسماك اليوم بالمحافظات

وأضاف «كرم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار الأسماك اليوم بالمحافظات، شهدت استقرارا في أغلب أنواعها، وتراجعا في أخرى، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على مصلحة قطاع كبير من المستهلكين في محافظات مصر، بينما سجلت أسعار الأسماك اليوم كالتالي:

سعر السمك البلطي يبدأ من 24 حتى 37 جنيها للكيلو للأسماك ذات الحجم الكبير.

سعر أسماك البوري «الطوبار» يبدأ من 34 حتى 62 جنيها للكيلو للأسماك ذات للحجم الكبير.

سعر أسماك الكابوريا 41 جنيها للكيلو.

سعر السمك البياض 58 جنيها للكيلو،

سعر السمك البوري يبدأ من 35 حتى 62 جنيها للكيلو، وسط تراجع جنيهين لكل كيلو مباع.

سعر السمك البليمي 35 جنيها للكيلو.

سعر سمك «المبروك» 25 جنيها للكيلو.

سعر القراميط البيضاء 15 جنيها للكيلو.

سعر القراميط ذات اللون الداكن 14 جنيها للكيلو.

سعر الجمبري الأحمر 70 جنيها للكيلو ذات الحجم الصغير.

سعر الجمبري 235 جنيها للكيلو ذات الحجم الكبير، وسط تراجع بلغ 5 جنيهات لكل كيلو.

سعر كيلو اللوت 83 جنيها للكيلو، وسط تراجع بلغ جنيهان لكل كيلو.

سعر أسماك القاروص 147 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم بالمحافظات اليوم الأربعاء

سعر سمك موسى 82 جنيها للكيلو، وسط تراجع بلغ 3 جنيهات لكل كيلو.

سعر سمك الدنيس 57 جنيها للكيلو.

سعر سمك الحبار 142 جنيها للكيلو.

سعر السردين 40 جنيها للكيلو، وسط تراع بلغ جنيهين لكل كيلو.

سعر الثعابين السمكية يبدأ من 135 حتى 152جنيها للكيلو، وسط تراجع 3 جنيهات لكل كيلو.

سعر سمك الوقار 140 جنيها للكيلو، وسط تراجع بواقع 5 جنيهات لكل كيلو.

سعر السمك البربوني 63 جنيها للكيلو.