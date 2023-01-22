أسعار الأسماك اليوم بالصعيد.. انخفاض 10 جنيهات في كيلو البلطي النيلي

تراجع كبير تشهده أسواق السمك في الصعيد، خاصة في محافظة قنا، ومنها أسماك البلطي الكبير والصغير، حيث تراوحت ما بين 20 و45 جنيها للكيلو، بعدما سجلت 50 إلى 60 جنيها خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب مبادرات بيع الأسماك، خاصة نوع البلطي الأسواني، بأسعار مخفضة.

البلطي الأسواني بـ45 جنيها

وتشهد أسعار الأسماك في سوق السمك بنجع حمادي شمال محافظة قنا تراجعا بنحو 5 إلى 10 جنيهات، اليوم الأحد، وبحسب أسعار حلقة السمك المعتمدة من وزارة الزراعة والتي تُعمم على جميع أسواق المحافظة، فإن أسعار سمك البلطي سجلت الآتي:

- سعر كيلو سمك البلطي النيلي الصغير بـ25 جنيها.

- سعر كيلو سمك البلطي النيلي الكبير 45 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات عن أمس.

- سعر سمك البلطي الأسواني الكبير 50 جنيها للكيلو.

- سجل سعر سمك البياض 80 جنيها للكيلو.

- سعر سمك قشر البياض 45 جنيه للكيلو.

- سعر سمك الزمار 40 جنيها للكيلو.

- سعر سمك الشموس «لاطس» بـ40 جنيها للكيلو.

- سعر القراميط 35 جنيها للكيلو.

- سعر سمك الحوت 30 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات عن أمس.

- سعر سمك كلب البحر «الملوحة» 40 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات عن أمس.

أنواع السمك النيلي

ويقول محمد كمال، تاجر أسماك من نجع حمادي، إن أسعار السمك في أسواق محافظات الصعيد وحلقة سمك نجع حمادي تُحدد يوميا وفقا لوزارة الزراعة، مشيرا إلى انخفاضها اليوم بقيم تتراوح بين 5 و10 جنيهات.

وذكر لـ«الوطن»، إن أشهر الأسماك التي تباع في الصعيد هي أسماك نيلية، وهي البلطي بكل أنواعه وأحجامه، والزُمير، والبياض، والقرموط، والحوت، وكلب البحر، والشموس، موضحا أنه لا توجد أسماك بحر مالح في الصعيد، سوى في محافظة البحر الأحمر.