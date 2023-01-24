فتح الطرق أمام حركة السيارات بالإسماعيلية بعد زوال الشبورة المائية 

شهدت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، شبورة كثيفة على كل الطرق السريعة والصحراوية استمرت حتى التاسعة صباحا على معظم أنحاء المحافظة.

وغطت الشبورة طرق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، و«الإسماعيلية- السويس»، و«الإسماعيلية- بورسعيد» الزراعي، و«الإسماعيلية- الزقازيق»، ومحور 30 يونيو، والطرق الفرعية والداخلية.

إغلاق الارتكازات الأمنية للطرق

وأغلقت الارتكازات الأمنية مداخل ومخارج الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم، بسبب الشبورة الكثيفة، وانعدام الرؤية بشكل نهائي، خوفا على حياة المواطنين ووقوع أي حوادث مرورية.

ورفعت محافظة الإسماعيلية حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى فجر اليوم الثلاثاء، مع انتشار سيارات الإسعاف علي نقاط الارتكازات على الطرق، تحسبا لوقوع أي حوادث مرورية.

فتح الطرق أمام الحركة المرورية

وأعادت الارتكازات الأمنية والخدمات المرورية في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء فتح الارتكازات الأمنية على الطرق السريعة، لتسمح بدخول وخروج السيارات بعد زوال شبورة كثيفة على الطرق.

وقال محمد حافظ أحد أهالي محافظة الإسماعيلية، إن الارتكازات الأمنية في مداخل ومخارج الإسماعيلية أغلقت في الصباح الباكر بسبب الشبورة الكثيفة، وتوقفت الحركة المرورية متابعا «وقفنا 3 ساعات تقريبا حيث كانت الشبورة تغلق الطريق تماماً، وبدأنا في المرور مع بدء تلاشيها جزئياً».