11 مدينة في قائمة الأكثر برودة غدا الثلاثاء.. الإسماعيلية والعريش 9 درجات

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، موضحا أن 11 مدينة ومحافظة في قائمة الأكثر برودة، و14 الأكثر دفئا، مع وجود عدد من الظواهر الجوية ضمن حالة الطقس.

درجات الحرارة في المدن الأكثر برودة

ووفقا لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة غدا، فإن المدن والمحافظات الأكثر برودة هي سانت كاترين 3 درجات مئوية، ونخل والفيوم وبني سويف المنيا 7 درجات، وسيوة وأسيوط وسوهاج 6 درجات، والإسماعيلية والعريش ورفح 9 درجات.

14 مدينة في قائمة الأكثر دفئا

وبحسب درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا الثلاثاء، تكون المدن والمحافظات الأكثر دفئا هي أسوان، وتسجل العظمى 27 والصغرى 10 درجات، وشلاتين 26 للعظمى والصغرى 16 درجة، وأبو سمبل 26 العظمى والصغرى 10 درجات، ومرسى علم العظمى 25 والصغرى 14 درجة.

بينما تسجل أبو رماد العظمى 25 والصغرى 15 درجة، والأقصرالعظمى 25 والصغرى 8 درجات، وشرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 15 درجة، والوادي الجديد العظمى 24 درجة.

كما تسجل قنا العظمى 24 والصغرى 8، ورأس حدربة العظمى 24 والصغرى 14 درجة، وسفاجا العظمى 24 والصغرى 13 درجة، والغردقة العظمى 24 والصغرى 13 درجة، ورأس غارب 24 العظمى والصغرى 13 درجة، وحلايب 23 العظمى والصغرى 18 درجة، والطور العظمى 22 والصغرى 11 درجة.