عاجل.. مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتين على طريق «الإسماعيلية - السويس»

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر مساء اليوم الاثنين، جراء تصادم سيارتين ملاكي وربع نقل على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل، قرب قرية أبو سلطان التابعة لمركز ومدينة فايد.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل ضحايا الحادث إلى مستشفى جامعة قناة السويس، لتلقي العلاج اللازم.

ووجه اللواء محمود عاشور بانتقال ضباط البحث الجنائي وضباط مركز شرطة فايد إلى مكان الحادث، لمعاينة السيارتين ومعرفة سبب وقوع الحادث، فيما تم التحفظ على الجثمان.

تيسير حركة المرور

ودفعت إدارة مرور فايد بالإسماعيلية، بخدمات مرورية على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، لتيسير الحركة المرورية وإبعاد السيارة عن نهر الطريق.