مشجع يسافر 970 كيلو بدراجة نارية من الإسماعيلية لأسوان: بدعم الدراويش

على دراجة نارية صغيرةن قرر علي عماد، أحد مشجعي النادي الإسماعيلي السفر من الإسماعيلية إلى أسوان لمؤازرة الفريق في مباراته اليوم في آخر محافظة بجنوب الصعيد، ضمن مسابقة الدوري المصري.

لم يضع «علي»، في ذهنه عقبات الطريق وبعد المسافة التي تصل إلى أكثر من 970 كيلومترا، أو برودة الجو، ليقرر الانطلاق صباح أمس بدراجته النارية من الإسماعيلية متوجهاً إلى ستاد أسوان آملاً في نتيجة إيجابية لفريقه تعدل من ترتيبه في جدول الدوري.

مشجع الدراويش: بدعم الكيان

فكرة سفر «علي»، إلى أسوان من الإسماعيلية على دراجة نارية، جاءت لتوصيل رسالة للجميع بأن جمهور الإسماعيلي قادر على فعل المستحيل من أجل النادي، وفق تصريح خاص لـ«الوطن»: «إحنا كجمهور بنعمل اللي علينا وأكتر ونفسنا الفريق يعمل اللي عليه وأكثر واللاعيبة، تحس بحال النادي حالياً وحال جمهوره وتعدل النتائج وترتيبهم في الدوري».

السفر وراء الفريق، هو دعم لكيان النادي الإسماعيلي، وفقا لـ«علي»: «النادي مش مجرد فريق ده كيان اسمه الإسماعيلي اسمه محفور في التاريخ علي مر العصور ومكانته الطبيعية ليس ترتيبه الحالي في جدول الدوري».

مشجع الدراويش: سافرت وراء الفريق محافظات مختلفة

لم تكن هذه هي الرحلة الأولى لـ«علي»، التي يسافر فيها وراء النادي الإسماعيلي: «سافرت لمحافظات ومدن مختلفة بينها المحلة في لقاء الفريق الأخير وعدد من المحافظات الأخرى، والفكرة نفسها اقتبستها من فرق البايكرز، اللي بتطوف محافظات مصر المختلفة وكان آخرها سفر شاب بدراجة نارية من مصر إلي السعودية لأداء فريضة العمرة، وهفضل أسافر لدعم الفريق في أكثر من محافظة كلما سنحت له الفرصة للتأكيد على إن جمهور الدراويش لن يترك ناديه وسيظل داعم له في كل المحن».