الحكومة في اليوم الدولي للتعليم: مشروعات لخفض كثافة الفصول (فيديو)

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، مقطع فيديو جديد بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتعليم، بعنوان «الاستثمار في الناس، وتصدير أولوية التعليم: شعار احتفالية اليوم الدولي للتعليم لعام 2023».

وذكر «معلومات الوزراء»، في الفيديو، «يوافق الاحتفال باليوم الدولي للتعليم الرابع والعشرين من يناير كل عام، وبمناسبة هذا اليوم».

واستعرض المركز، أبرز جهود الدولة المصرية للارتقاء بحالة التعليم في مجالات ثلاثة، وهي البنية التحتية وتطوير المهارات والقدرات، وتطوير التعليم الفني.

مشروعات تطوير المدارس والبنية التحتية

وأوضح «معلومات الوزراء»: «أولًا: المدارس والبنى التحتية؛ حيث اهتمت مصر بتطوير المدارس وتنويع طرق التدريس بها، مواكبة للتطورات العالمية، فوصل عدد المدارس اليابانية في مصر الآن إلى 51 مدرسة، و43 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، و19 مدرسة للمتفوقين، كما اتجهت الدولة لتطوير وصيانة المدارس بالريف المصري لخفض الكثافات ورفع كفاءة المدارس وخدمة المناطق النائية، فوصلت نسبة إنجاز تلك المشروعات في إطار مبادرة حياة كريمة إلى 95% بإجمالي 2432 مشروعًا».

مهارات المعلمين والطلاب

وأردف: «وفيما يتعلق بالمهارات الرقمية وبناء القدرات، أتاحت الدولة فرصة التدريب المجاني لقرابة 18000 طالب على المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعى ضمن مبادرة «طور وغير» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، كما وفرت قرابة 164 مركز موهوبين على مستوى الجمهورية، فكان من أبرز نجاحات مصر في هذا الصدد، حصدها المركز السادس في مسابقة تطبيقات «مايكروسوفت أوفيس» في 2021، لتحصل هذا العام على 4 جوائز دولية فى مسابقة العلوم والهندسة ISEF السنوية».

وواصل: «لا يغفل أحد الجهود الحثيثة المبذولة في تطوير جانب التعليم الفني في مصر، من وضع استراتيجية وطنية شاملة لتغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني والتدريب المهني، وإنشاء مراصد لتقييم احتياجات سوق العمل من الجدارات المهنية والوظائف الفنية، لتطوير برامج التعليم الفني؛ فشهد التعليم الفني إقبالًا متزايدًا، والوصول إلى 2.7 مليون طالب ومتدرب في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني (النظامي وغير النظامي) في مصر».