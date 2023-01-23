وزير التعليم: 87.3% نسبة الحضور في المدرسة هذا العام

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وفي مقدمتها عجز المعلمين وكذلك الأبنية التعليمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء الرد على طلبات مناقشة عامة بشأن النهوض بالعملية التعليمية.

نسبة الحضور في المدرسة

وقال إن 87.3% نسبة الحضور في المدرسة هذا العام، وحضور الطلاب للمدرسة يجب أن يكون من خلال محتوى جاذب، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على الأنشطة مثل الرياضة والموسيقى.

وقال الدكتور رضا حجازي: «زمان لو اشتكيت لأبويا أن المدرس ضربني كان بيكمل عليا لكن الوضع دلوقتي اختلف».

وتابع: «اختزلنا التعليم في اختبار معرفي فقط»، مشيرا إلى أننا نستهدف معلمين كفء في توجيه التلاميذ على أفضل طرق التعلم.

وقال: «تطبيق النظم الحديثة للتعليم، يجعل الطالب لا يحتاج إلى امتحان الشهر أو امتحان نصف العام»، لافتا إلى أنه لأول مرة ولي الأمر يشارك في تقييم نجله، لا سيما فيما يتعلق بالقيم السلوكية.

إعداد معلمين لعملية التعلم

وتابع وزير التربية والتعليم: «لازم تنشغل مع كليات التربية، في إعداد معلمين لعملية التعلم، ومن بين التقييمات الحديثة نقاط قوة وضعف».

وأشار إلى أن المدرسة المكان الحقيقي للتعليم والتعلم، وإذا قامت بدورها لن يلجأ أحد إلى السناتر والدروس الخصوصية.