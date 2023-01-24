طلاب الإعدادية بكفر الشيخ يؤدون امتحاني «الإنجليزية» والتربية الفنية اليوم

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، وذلك في رابع أيام الامتحانات، وبدأت مادة اللغة الإنجليزية في تمام الساعة التاسعة صباحًا لمدة ساعتين، ويعقبها مادة التربية الفنية لمدة ساعة.

إجمالي طلاب الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

ويبلغ إجمالي طلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 63 ألفاً و260 طالباً وطالبة، بـ334 لجنة، بجميع الإدارات التعليمية، إضافة إلى 200 طالب بالإعدادية المهنية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بكفر الشيخ

وبحسب جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، والذي أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإن الطلاب سيؤدون آخر أيام الامتحانات غداً الأربعاء في مادة الدراسات الاجتماعية.

وأوضح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات من تطهير وتحقيق التباعد بين الطلاب، مع المتابعة الدورية لسير العملية الامتحانية، لإزالة أي معوقات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.