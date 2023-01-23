طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ يؤدون امتحاني الهندسة والحاسب اليوم

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، الامتحان في مادتي الهندسة والحاسب الآلي، وذلك في ثالث أيام الامتحانات، وبدأت مادة الهندسة في تمام الساعة التاسعة صباحًا لمدة ساعتين، ويعقبها مادة الحاسب الآلي لمدة ساعة.

إجمالي طلاب الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

ويبلغ إجمالي طلاب الشهادة الإعدادية المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 63 ألفاً و260 طالباً وطالبة، بـ334 لجنة، بجميع الإدارات التعليمية، إضافة إلى 200 طالب بالإعدادية المهنية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بكفر الشيخ

وبحسب جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإن الطلاب سيؤدون الامتحان غداً الثلاثاء في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، وبعد غد الأربعاء في مادة الدراسات الاجتماعية.

وأوضح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات من تطهير وتحقيق التباعد بين الطلاب، مع المتابعة الدورية لسير العملية الامتحانية، لإزالة أي معوقات.