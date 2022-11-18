شروط التقدم بشكوى لجهاز تنظيم الاتصالات.. اعرف التفاصيل

يتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طرقا متعددة لحل المشكلات عبر التواصل مباشرة مع الجهاز، إذ يعمل مركز متخصص لتلقي الشكاوى في حالة استنفاد المستخدمين لكل الوسائل للوصول إلى حل مرضٍ لشكاواهم مع المشغلين أو مقدمي الخدمة.

شروط التقدم بالشكوى

واشترط الجهاز لمن يرغب في التقدم بشكوى، أن يكتب اسم الشاكي وعنوانه وأرقام التليفونات التي يمكن الوصول له عليها وكذلك البريد الإلكتروني إن وجد وتفاصيل الشكوى تشمل اسم المشغل أو مقدم الخدمة وأرقام التليفونات التي يمكن الوصول له عن طريقها وتفاصيل عن الجهة التي تقدم فيها بشكوى لدى المشغل ورقم الشكوى الذي حصل عليه من المشغل وأي إثباتات قد تكون ذات أهمية مثل العقد المبرم بين المستخدم والمشغل أو مقدم الخدمة الذي يتم بموجبه تقديم الخدمة أو أية فواتير تثبت قيام المستخدم بدفع ثمن الخدمة المقدمة خاصة في النزاعات التي تحتوي على أمور مالية.

وبحسب ما قاله الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، في بيان أن مركز تلقي الشكاوى يعمل على الوصول لحلول مرضية لشكاوى المستخدمين في إطار الضوابط التي يحددها القانون رقم 10 لسنة 2003 والمعروف بقانون الاتصالات.

التحقيق فيها اعتمادا على المعلومات المقدمة من الشاكي

واشترط الجهاز، أنه عند تلقي الشكاوى يتم التحقيق فيها اعتمادا على المعلومات المقدمة من الشاكي والرد الذي يقدمه المشغل أو مقدم الخدمة، ويلتزم الجهاز بالتحقيق في شكاوى المستخدمين خلال مدة خمسة أيام عمل بحد أقصى.

وأشار الجهاز إلى أن النتيجة بعد التحقيق تكون عبارة عن اعتذار رسمي من المشغل، وتعويض مادي في الحالات التي تتطلب تعويض بجانب تعهد من المشغل أو مقدم الخدمة بعدم تكرار المشكلة مرة أخرى في حالة المشكلات الناتجة عن سوء تصرف من المشغل أو مقدم الخدمة.

وفي حالة تكرار الشكوى من خدمة معينة أو مشغل معين بما يجعلها شكوى عامة يتدخل الجهاز للفت نظر المشغل أو مقدم الخدمة للمشكلة وقد يوصي بتغيير بعض سياسات عمل المشغل بما يحل المشكلة.