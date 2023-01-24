تشييع جثمان طالب لقي مصرعه أسفل عجلات القطار في سوهاج

شيع المئات من أهالي مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، جثمان طالب في العقد الثاني من عمره، عقب سقوطه نتيجة اختلال توازنه أثناء استقلاله أحد القطارات، ناحية قرية شطورة دائرة المركز.

وكانت قد صرحت الجهات المختصة، بمركز طهطا شمالي سوهاج، بدفن جثمانه بعد مصرعه إثر سقوطه نتيجة اختلال توازنه أثناء استقلاله أحد القطارات، ناحية قرية شطورة دائرة المركز.

إخطار مدير أمن سوهاج

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بورود من ناظر محطة سكة حديد شطورة - محطة فرعية- يفيد بسقوط أحد الأشخاص من قطار ووفاته.

اختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين أثناء استقلال «يوسف ص ص م» 17 سنة، طالب، ويقيم دائرة مركز المراغة شمال المحافظة، القطار «أسيوط – سوهاج» من محطة شطورة - محطة فرعية - اختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار ما أدى إلى وفاته.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.