مصرع شاب وإصابة زوجته باختناق بسبب دخان الموقد في سوهاج.. «تزوجا من شهرين»

لقي شاب ثلاثيني بمحافظة سوهاج مصرعه متأثرا باستنشاق دخان الموقد، وأصيبت زوجته باختناق، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، وذلك عقب أقل من شهرين على زفافهما.

إخطار أمني وبلاغ بالحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز سوهاج بوصول المدعو «علي ع»، 34 عاما، جثة هامدة، إثر إصابته باختناق بدخان وفقا للتقرير الطبي المبدئي، وزوجتة «م. ا»، 26 عاما، مصابة باختناق، وجرى نقلها للعناية المركزة لإسعافها.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي لموقع الحادث، وتبين أن الزوجين تزوجا منذ أقل من شهرين، واختنقا بدخان موقد التدفئة بالمنزل، حيث عثر عليهما أهل الزوج بحالة اختناق، وتم وضع جثمان الزوج تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.