تفاصيل مشاجرة حلوان.. عامل يشعل النيران في سيارة شاب بسبب خلافات شخصية

لم يتوقع «محمود ح س»، صاحب الـ54 عاما، موظف، أن رفضه خطبة ابنته لأحد الأشخاص، سينقلب إلى مشاجرة بينه وبين الشاب «أحمد ر» 28 عاما، عامل، الذي تقدم لها، فتطور الأمر ونشبت بينهما مشاجرة، أحضر فيها الشاب زجاجة من مادة «التنر» وثقبها على سيارة خطيب الفتاة التي يرغب الزواج منها، وتم إلقاء القبض عليه واقتياده إلى قسم شرطة حلوان، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

إشعال النار في سيارة

تفاصيل تلك الواقعة، بدأت عندما ورد الأمر إلى المقدم محمد المعداوي رئيس مباحث حلوان، بنشوب مشاجرة بين طرفين وقيام أحدهما بإشعال النيران بسيارة الطرف الآخر، بالانتقال تبين أن طرفي المشاجرة كلا من -طرف أول المدعوة «إسراء م ح» 19 عاما، ووالدها المدعو «محمود ح س» 54 عاما، موظف، والطرف الثاني «أحمد ر أ»، 28 عاما، عامل، بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين الطرفين على إثر رفض الأب خطبة ابنته من الطرف الثانى فى وقت سابق اعتدى الأب على الطرف الثاني، وأحدث إصابته على إثر ذلك أحضر الطرف الثاني زجاجة تينر مشتعلة وقام بإلقائها على الزجاج الخلفي للسيارة ملك خطيب ابنة الأب «خالد ع ح» 26 عاما، سائق، ما أدى حدوث تلفيات محدودة بالكنبة الخلفية، وتم ضبط الطرفين، وبمواجهتهما أيدوا ما جاء بالفحص واعترف الثاني بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

العقوبة القانونية

أما فيما يتعلق بالعقوبة القانونية بأي شخص يشعل النيران في أشياء ملك الغير، فسرها المحامي أحمد حسن الخبير القانوني، أنه وفقًا لما نصت المادة 252 من قانون العقوبات، على أن كل من وضع عمدًا نارًا في مبان كائنة فى المدن أو الضواحي أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن أو أى محل مسكون أو معد للسكن سواء كان ذلك مملوكًا لفاعل الجناية أم لا، فيعاقب ذلك بالسجن المؤبد أو المشدد، و أن كل من وضع النار عمدًا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.