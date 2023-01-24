بدء التشغيل التجريبي لكوبري عرب الرمل واجهور بطريق القاهرة الإسكندرية غدًا

ينطلق غدًا الأربعاء، التشغيل التجريبي لكوبري عرب الرمل واجهور بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، بحضور اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري وقيادات الهيئة، وذلك ضمن خطة تطوير الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة في بيان لها.

محور كلابشة التنموي

تنفذ الدولة حاليًا مجموعة مهمة من المحاور في مختلف المناطق، والتي تخدم عمليات التنمية، ومنها من شرايين التنمية في صعيد مصر، محور كلابشة التنموي على النيل بمحافظة أسوان وهو محور حر بطول 23 كم وعرض 21 متر عدد 2 حارة مرورية / إتجاة – و يشمل عدد 14 عمل صناعي ( 9 كوبري + 5 أنفاق).

الحاجز الغربي بميناء دمياط البحري

أيضًا تنفذ الدولة جهود في تطوير الموانئ، ومنها أعمال تنفيذ الحاجز الغربي بميناء دمياط البحري ضمن خطة تطوير كافة الموانئ المصرية البحرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لجعل مصر مركزًا عالميًا من مراكز التجارة واللوجيستيات.

وأعمال تطوير ورفع كفاءة الحاجز الشرقي بميناء دمياط البحري ضمن خطة تطوير كافة الموانئ المصرية البحرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لجعل مصر مركزًا عالميًا من مراكز التجارة واللوجيستيات.

محطة حاويات تحيا مصر 1

كما تشمل الأعمال، أعمال تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط البحري ضمن خطة تطوير كافة الموانئ المصرية البحرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتكون مصر مركزًا عالميًا من مراكز التجارة واللوجيستيات.