ما هي المحاور الجديدة التي تسهل وصول المواطنين إلى الطريق الدائري؟

تنفذ الدولة بجهاتها المختصة، أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، بجانب ما تنفذه في عدد من المحاور المرورية الجديدة، التي تستهدف ربط الدائري مع الطرق الرئيسية، وتتم أعمال الربط على مرحلتين تم الانتهاء من الأولى وجاري الانتهاء من الثانية، فضلاً عن الانتهاء من جميع الحلول المرورية المستجدة لتسهيل حركة تنقل المواطنين والطلبة.

تفاصيل المحاور الجديدة التي تسهل وصول المواطنين إلى لطريق الدائري

ترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي، في التقرير التالي، المحاور الجديدة التي تسهل وصول المواطنين للطريق الدائري وهي الآتي:

- محور السكة الحديد «الجزائر» بنطاق محافظة القاهرة، في المسافة من تقاطعه مع كوبري التونسي حتى ميدان العرب.

- تم الانتهاء من تنفيذ مطالع ومنازل ربط محور السكة الحديد مع الطريق الدائري.

- جار أعمال الإحلال وطبقة الأساس فى المسافة من كوبري التونسي حتى ميدان عزبة الورد.

- يجر حالياً التنسيق مع محافظ القاهرة، لسرعة إزالة التعديات على حرم السكة الحديد لاستكمال الأعمال بمحور السكة الحديد.

- محور المريوطية على البرين الشرقي والغربي لمصرف المحيط بطول 20 كيلومترا.

- يربط محور المريوطية الطريق الدائري بالطريق الدائري الأوسطي.

- يعد محور المريوطية، من أهم المحاور المرورية التي تخدم حركة النقل بنطاق محافظة الجيزة.

- يجر حالياً تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من تطوير تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائري.

- جار الانتهاء من المطلع الذي تم استحداثة للقادم من البدرشين متجها لوصلة المريوطية وصفط اللبن.

ما هو الطريق الخدمي «السطحي»

- يبلغ عرض الطريق الخدمي السطحي 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل.

- يتم حالياً أعمال إنارة الطريق.

- تم تركيب أعمدة الهاي ماست.

- يشمل الطريق أعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS.

- تحقق منظومة النقل الذكي بالطريق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني للطريق الدائري.

خبير يعلق على توسعة الطريق الدائري

وفي سياق متصل، علق الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والنقل، على توسعات الطريق الدائري الحالية، قائلاً: «التخطيط في الأساس من الطريق الدائري أن يكون 4 حارات و4 حارات ويتمد لـ8 حارات في المستقبل ومنذ إنشائه وعمره حالياً ما يقرب من 32 سنة فالأمر استلزم توسعته».

وأضاف الدكتور عماد نبيل لـ«الوطن»، أن توسعة الطريق الدائري تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من وظيفته الأساسية، وتقلل من حدوث الاختناقات المرورية وتفادي تأخر زمن الرحلات واستهلاك الوقود وتلوث الهواء.