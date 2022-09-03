محافظة القاهرة تنفي إزالة مقبرة طه حسين: لا تدخل ضمن أعمال التطوير

كشف اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، حقيقة ما تردد من شائعات بشأن إزالة مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين، ضمن أعمال التطوير في المنطقة، إذ ذكر أن ما تردد عن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، فلن يتم إزالة مقبرة طه حسين ضمن أعمال التطوير في المنطقة، كما أن العلامة التي وضعت في مكان المقبرة كانت بالخطأ.

العلامة الحمراء وضعت على المقبرة بالخطأ

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، على شاشة «القاهرة والناس»، أن العلامة الحمراء التي وضعت على مقبرة طه حسين كانت بالخطأ وتم دهانها، ويجري الحفاظ على مقبرة طه حسين والارتقاء بالمنطقة المحيطة، كما أن كل مقابر الشخصيات العامة والتاريخية لن يتم إزالتها خلال خطة التطوير الخاصة بالمحاور والطرق.

لم يصدر قرار إزالة لمقبرة عميد الأدب العربي

وأوضح المتحدث بِاسم محافظة القاهرة، أن جميع المحاور التي تقوم بها الدولة وما يتبعها من إزالة يجري تعويض أصحابها بشكل عادل سواء ماديا أو من خلال توفير مسكن آخر، مشددا على أنه لم يصدر قرار إزالة لمقبرة عميد الأدب العربي الواقعة في منطقة مقابر سيدي عبد الله بمنطقة التونسي بالقرب من مسجد ابن عطاء الله السكندري بنطاق حي الخليفة في جنوب القاهرة، ولا تدخل ضمن أعمال التطوير التي تجري حاليًا.