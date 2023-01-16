عاجل.. البنك الأهلي المصري يعلن آخر موعد لشراء شهادتي الـ22.5% و25%

أعلن البنك الأهلي المصري، أن رصيد شهادات الـ22.5% و25%، قارب من 200 مليار جنيه محققا المستهدف منها.

وأضاف البيان، في بيان، اليوم الاثنين، أنه يتم دراسة إيقاف إتاحة الشهادتين خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية الشهر الجاري.

وأشار البنك الأهلي المصري، إلى أنه تم تنفيذ 60%؜ منها من خلال القنوات البديلة (الأهلي نت والأهلي موبيل ومركز الاتصال)، كما استقطبت الشهادة المذكورة نحو 35 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الأهلي المصري منذ الإعلان عن الشهادة.