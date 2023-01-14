تعرف على شهادات البنك الأهلي المصري وعوائدها.. تبدأ من 500 جنيه

أعلن البنك الأهلي المصري، أسعار الفائدة الجديدة على منتجاته المصرفية اعتبارًا من يناير الجاري، وذلك بعد أيام من قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة إلى 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض بواقع 3% نهاية ديسمبر الماضي.

ويرغب العديد من الأفراد استثمار مدخراتهم في أوعية مصرفية بعوائد مرتفعة تضمن لهم دخلا إضافيا، وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري بالجنيه:

الشهادة البلاتينية السنوية

يبدأ الاكتتاب بـ الشهادة البلاتينية أو الشهادات الجديدة من البنك الأهلي من 1000 جنيه ومضاعفات الألف كحد أدنى للشراء، وبسعر عائد سنوي ثابت يصل لـ 25% عند صرفه بموعد الاستحقاق أو 22.5% عند صرفه شهريا.

يمكن الاقتراض بضمان شهادة الـ25% الجديدة حتى 95% من قيمتها، بالإضافة إلى إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها.

لا يمكن كسر الشهادات قبل مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي لتاريخ الاكتتاب.

الشهادة البلاتينية الثلاثية

يبدأ الاكتتاب فيها من 1000 جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف، ومدتها 3 سنوات، والعائد سنوي ثابت بدوريات صرف مختلفة؛ يصل لـ 16% عند صرفه شهريا و16.25% عند صرفه كل 3 أشهر و16.5% عند صرفه كل 6 أشهر ويرتفع لـ 17.25% عند صرفه سنويا.

الشهادة البلاتينية بعائد متغير

تختلف الشهادة البلاتينية متغيرة العائد عن الأولى من ناحية ارتباطها بسعر إيداع البنك المركزي المصري أو سعر الكوريدور بزيادة 0.25% ويتم تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع الملعن من المركزي.

ويبدأ الاكتتاب فيها من 1000 جنيه ومضاعفاتها ومدتها 3 سنوات، فيما أنَّ الشهادة بدورية صرف وحيدة كل 3 أشهر بفائدة 16.5% حاليا.

الشهادة الخماسية بعائد شهري

يبدأ الاكتتاب فيها من 1000 جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف، ومدتها 5 سنوات، بعائد ثابت طوال مدة الشهادة ويبدأ احتسابه من الشهر التالي للشراء بدورية صرف وحيدة «شهريه» والفائدة 12.25%.

شهادة أمان المصريين

يبدأ الاكتتاب فيها من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2.5 ألف جنيه للشراء، ومدتها 3 سنوات بعائد 13%.

وتختلف هذه الشهادة عن باقي شهادات البنك الأهلي من حيث إمكانية الاسترداد بكامل قيمتها في أي وقت يطلبه العميل وعدم إمكانية الاقتراض بضمانها أو حتى إصدار بطاقات الائتمان.

وفي المقابل، تمنح الشهادة العديد من المزايا لحاملها؛ من إصدار وثيقة تأمين على الحياة طوال مدتها مجانا وسداد القسط الشهري من العائد، والدخول على سحب ربع سنوي على 200 جائزة قيمة الواحدة 10 آلاف جنيه.

ويجري شراء الشهادة من خلال محافظ الهاتف وتصدر للأفراد الطبيعيين.