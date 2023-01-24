إصابة شاب و8 سيدات في انقلاب تروسيكل بالبحيرة

أصيب، قبل قليل، 9 أشخاص، بينهم 8 سيدات، في انقلاب تروسيكل بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

انقلاب تروسيكل في البحيرة

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل بدائرة مركز وادي النطرون، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح وكدمات، وجرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون العام لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة.

أسماء المصابين في الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان انقلاب التروسيكل، وتبين إصابة كل من «فوزية. ع. ا»، 45 سنة، و«إيمان. ص. ا»، 23 سنة، و«سلمى. ع. ح»، 40 سنة، و«سميرة. ع. ر»، 13 سنة، و«أسماء. ن. م»، 30 سنة، و«منصورة. ع. ا»، 30 سنة، و«خضرة. ث. ا»، 49 سنة، و«فاطمة. س. م»، 31 سنة، و«علي. ع. ر»، 28 سنة، وجميعهم مقيمون في مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

ونقل المصابون جميعا إلى مستشفى وادي النطرون بمحافظة البحيرة لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.