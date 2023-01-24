سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة.. اعرف وصل كام؟

مع بداية التعاملات الصباحية اليوم في بورصات الذهب العالمية، شهدت الأسعار ارتفاعا بنحو 10 دولارات عن سعر أوقية الذهب اليوم حيث بلغت 1940 دولارا، في مقابل 1930 دولارا أمس الاثنين، وعلى الصعيد المحلى انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، عن سعره المعلن أمس، بنحو 11 جنيها، كما انخفضت جميع أعيرة الذهب المختلفة المعروضة في أسواق الصاغة.

وتستعرض «الوطن»، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء فى الأسواق ومحلات الصاغة، وفقا لبيان شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

- الأوقية: 1940 دولارًا.

- الذهب عيار 18، بلغ 1500 جنيه للبيع، و1516 جنيهًا للشراء.

- سجل سعر الذهب عيار 14 نحو1167 للبيع، و1180 جنيها للشراء.

- عيار 21 بلغ سعره 1750 للبيع، و1770 جنيها للشراء.

- الذهب عيار 22 بلغ سعره 1833 للبيع و1854 جنيها للشراء.

- الذهب عيار 24 بلغ سعره 2000 للبيع و2023 جنيها للشراء.

سعر الجنية الذهب اليوم

وبنحو 80 جنيا، انخفض الجنيه الذهب اليوم في محال الصاغة، إذ بلغ سعره 14 ألف جنيه للبيع مقابل 14.080 أمس الاثنين، والشراء 14,160 جنيها مقابل 14.240 أمس الاثنين.

كيلو الذهب اليوم

كما سجل سعر كيلو الذهب نحو 2,000,000 اليوم، مقابل 2.011.429 جنيها للبيع أمس، وسجل للشراء اليوم 2,022,857 جنيها، مقابل 2.034.286 جنيها أمس الاثنين.