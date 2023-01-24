تراجع سعر الجنيه الذهب 80 جنيها في التعاملات الصباحية

كشفت شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض أسعار المعدن الأصفر، مع بداية التعاملات الصباحية في جميع محلات الصاغة.

وتراوح الانخفاض في جميع الأعيرة بنحو 11 جنيها، في حين شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بنحو 80 جنيها في أسعار البيع والشراء.

أسعار الذهب اليوم

ووفقا للشعبة، بلغ سعر أوقية الذهب اليوم في البورصات العالمية 1934 دولارًا عالميًا، مقابل 1930 دولارًا بنهاية تداولات البورصات العالمية أمس الاثنين.

ووفقا للنشرة السعرية للشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، سجلت أعيرة الذهب المختلفة الأسعار التالية:

- الأوقية: 1934 دولارًا.

- الذهب عيار 18، بلغ 1,500 جنيه للبيع، و1,517 جنيهًا للشراء.

- سجل سعر الذهب عيار 14 نحو1,167 للبيع، و1,180 جنيها للشراء.

- عيار 21 بلغ سعره 1,750 للبيع، و1.780 جنيها للشراء.

- الذهب عيار 22 بلغ سعره 1,833 للبيع و1,854 جنيها للشراء.

- الذهب عيار 24 بلغ سعره 2,000 للبيع و2,023 جنيها للشراء.

سعر الجنية الذهب اليوم

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم انخفاضًا بلغ نحو 80 جنيها في محال الصاغة، إذ بلغ 14,000 جنيه للبيع مقابل 14.080 أمس الاثنين، وبلغ سعر الشراء 14,160 جنيها مقابل 14.240 جنيها أمس الاثنين.

كيلو الذهب اليوم

أما سعر كيلو الذهب اليوم فبلغ 2,000,000 اليوم مقابل 2.011.429 جنيها للبيع أمس الاثنين، في حين سجل في عمليات الشراء اليوم 2,022,857 جنيه، مقابل 2.034.286 جنيها أمس الاثنين.