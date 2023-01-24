ضبط عاطلين بحوزتهما هيروين وسلاح ناري في كفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ من ضبط شخصين من ذوي المعلومات الجنائية، وبحوزتهما كمية من مسحوق جوهر الهيروين المخدر، وذلك أثناء قيامهما بالترويج والبيع لعملائهما، وكان معهما أيضا بندقية خرطوش، وميزان حساس، وحُرر محضر بالمضبوطات.

ضبط عاطلين

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً برصد عاطلين من ذوي المعلومات الجنائية لترويجهما المواد المخدرة، ليجري تأكيد المعلومات من قبل ضباط وحدة البحث.

وبتقنين الإجراءات والتنسيق بين وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الشيخ والأمن العام، أمكن تحديد مكان وخط سير العاطلين ليجري استهدافهم بحملة أمنية مكبرة تمكنت من إلقاء القبض عليهم.

وتبين أن المتهمين عاطلين، ومن ذوي المعلومات الجنائية، مقيمان بإحدي قري مركز كفر الشيخ، وبتفتيشهم عُثر بحوزتهم علي سلاح ناري «بندقية خرطوش»، و10 طلقات تُستخدم لذات السلاح، وميزان إلكتروني حساس، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، ليجري تحرير محضر بالواقعة والمضبوطات حمل رقم 374 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ.

عقوبة الاتجار وترويج المخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي عبد الرحمن الدرولي، لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «الدرولي»، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص أيضاً على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وذكر «الدرولي»، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تُخفف ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، مع دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهذا كله حال كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين في حالة تلبس.