استئناف رحلات البالون الطائر في الأقصر بعد توقف يوم لسوء الأحوال الجوية

استأنفت رحلات البالون الطائر بالأقصر نشاطها، بعد توقف يوم بسبب سوء الأحوال الجوية، وشهدت سماء المدينة، تحليق 55 رحلة بالون طائر، حملت 1500 سائح من مختلف الجنسيات، بحسب أحمد الطيب، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

رحلات البالون تشهد رواجا سياحيا كبيرا

وأوضح الطيب، أنّ سلطة الطيران المدني قررت أمس إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر، بسبب سوء الأحوال الجوية، لكن اليوم استأنفت رحلات البالون بعد تحسن الطقس، مؤكدا أنّ رحلات البالون تشهد رواجا سياحيا كبيرا تزامنا مع الموسم السياحي الشتوي، الذي يعد هذا العام ضمن أفضل المواسم السياحية التي مرت على الاقصر خلال العقد الأخير، مشيرا إلى أنّ البالون الطائر بالأقصر اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة الجارية، وارتفعت عدد الشركات العاملة في هذا النشاط إلى نحو 17 شركة سياحية بزيادة 50٪.

البالون الطائر يوفر 2000 فرصة عمل

وأشار رئيس اتحاد شركات البالون الطائر، إلى أنّ البالون الطائر يوفر أكثر من 2000 فرصة عمل لشباب الأقصر، موضحا أن العدد في ازدياد، مما يؤكد أن أمام نشاط استراتيجي هام، موجها الشكر للمسؤولين في سلطة الطيران المدني، لما بذلته من مجهودات جبارة في تطوير وتشجيع نشاط البالون الطائر.