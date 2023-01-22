تحليق 55 رحلة بالون طائر تقل مئات السائحين في سماء الأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر تحليق 55 رحلة بالون طائر تقل 1500 سائح من مختلف الجنسيات، بحسب أحمد الطيب، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالمحافظة.

رواج سياحي

وأوضح «الطيب»، أن رحلات البالون الطائر بالأقصر تشهد رواجا سياحيا كبيرا تزامنا مع الموسم السياحي الشتوي، والذي يأتي هذا العام ضمن أفضل المواسم السياحية التي مرت على الأقصر خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن البالون الطائر بالأقصر اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة الجارية، وارتفع عدد الشركات العاملة في هذا النشاط إلى نحو 17 شركة سياحية بزيادة 50٪.

2000 فرصة عمل

وأشار رئيس اتحاد الشركات، إلى أن البالون الطائر يوفر اكثر من 2000 فرصة عمل لشباب الأقصر، مما يؤكد أن هذا النشاط استراتيجي ومهم، موجها الشكر للمسؤولين في سلطة الطيران المدني لما بذلته من مجهودات جبارة في تطوير وتشجيع نشاط البالون الطائر.

وتابع؛ بأنه نظرا لتميز نشاط البالون بالأقصر، احتل المركز الثالث عالميا، فضلا عن تفرد هذا النشاط على مستوى الجمهورية لما تمتلكه الأقصر من مقومات سياحية وطبيعية وأثرية، فضلا عن عدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.