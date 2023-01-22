5 معلومات عن محمود حميدة بعد إعلانه رئيسا شرفيا لمهرجان الأقصر للسينما

أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية استمرار الفنان الكبير محمود حميدة رئيسا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية خلال دورته الثانية عشرة والمقرر إقامتها خلال شهر فبراير المقبل

معلومات عن الفنان محمود حميدة

- ولد محمود حميدة في 7 ديسمبر 1953.

- في عام 1986 أسند المخرج التليفزيوني أحمد خضر إليه دور البطولة في مسلسل تليفزيوني حيث لاقى أداءه اهتمام العاملين والمهتمين بصناعة السينما في مصر ثم انطلق للعمل كممثل سينمائي في أدوار مختلفة في عديد من الأعمال الفنية السينمائية.

- في عام 1996 قام بتأسيس شركة البطريق للإنتاج الفني والخدمات السينمائية التي قدمت العديد من الأعمال الفنية سواء من إنتاجها الخاص، أو القيام بأعمال المنتج المنفذ لجهات فنية أخرى، ويعتبر فيلم جنة الشياطين والذي قامت الشركة بإنتاجه من أهم الأعمال السينمائية التي أنتجت في مصر

- في عام 1997 قام بتأسيس وإصدار مجلة «الفن السابع» وهي أول مطبوعة عربية سينمائية متخصصة بصناعة السينما في الشرق الأوسط.

أفلام محمود حميدة

- قدم محمود حميدة أكثر من 90 فيلما منها علي سبيل المثال لا الحصر: «الأوباش، المساطيل، شمس الزناتي، امرأة آيلة للسقوط، الامبراطور، الابواب المغلقة، امرأة هزت عرش مصر، دانتيلا، الآخر، إسكندرية نيويورك، ليلة البيبي دول، المهاجر، المصير، رغبة متوحشة، بحب السيما، جنة الشياطين، حرب كرموز، تراب الماس، الكاهن مطرح مطروح، ويصور حاليا فيلم بعنوان (ما بعد الجنون ) مع المخرج عادل أديب .