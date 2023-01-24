عايدة فهمي تصور مشاهدها في مسلسل «سوق الكانتو»: أتمنى أكون عند حسن ظنكم

أعربت الفنانة عايدة فهمي، عن سعادتها البالغة بردود فعل الجمهور، بشأن دورها في مسلسل «وبينا ميعاد» الذي يُعرض حصريًا عبر قناة «دي إم سي»، قائلة: «شكرًا لكل من هنأني وأشاد بدوري في مسلسل وبينا ميعاد».

«فهمي»: كان نفسي أتابع معاكم المسلسل الناجح جدًا

وأوضحت عايدة فهمي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ انشغالها بتصوير مسلسلها الجديد «سوق الكانتو»، تسبب في عدم قدرتها على متابعة كل ردود الفعل، قائلة: «أتمنى دايمًا أكون عند حسن ظن الجميع وأسعي للأفضل بإذن الله.. كان نفسي أتابع معاكم المسلسل الناجح جدًا».

عايدة فهمي تُجدد تعاونها مع المخرج حسين المنباوي بعد جزيرة غمام

وتُشارك عايدة فهمي، في موسم دراما رمضان المُقبل، مع المخرج حسين المنباوي، للعام الثاني على التوالي، بعد تجربتهما سويًا العام الماضي في مسلسل «جزيرة غمام»، حيث نشرت صورتين لها من كواليس مسلسلها الجديد، مُعلقة عليهما، قائلة: «مشغولة بتصوير دوري في مسلسل سوق الكانتو، إخراج المخرج الكبير الأستاذ حسين المنباوي.. دعواتكم وشكرًا من قلبي».

يذكر أنّ مسلسل «وبينا ميعاد»، من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.