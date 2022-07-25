عايدة فهمي بعد تكريمها في «القومي للمسرح»: عوضني عن جوائز كثيرة

أعربت الفنانة عايدة فهمي، عن سعادتها البالغة بعد تكريمها في حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح، أمس الأحد، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

ونشرت عايدة فهمي، عبر حسابها على فيس بوك، صورة لها رفقة وزيرة الثقافة، على هامش التكريم، مُعلقة: «تكريمي ده يساوي جوايز كتير لم يحالفني الحظ إني أنالها، شكرًا معالي وزيرة الثقافة دكتور إيناس عبدالدايم، شكرًا إدارة المهرجان متمثلة في رئيسه يوسف إسماعيل ومديره إسماعيل مختار».

محمد صبحي واسم أمينة رزق.. أبرز المكرمين بالافتتاح

وشهد حفل افتتاح الدورة الخامسة عشر من المهرجان القومي للمسرح، أمس الأحد، تكريم عدد من الفنانين والرموز المسرحية، لعل أبرزهم الفنان محمد صبحي، وكذلك اسم الفنانة الراحل أمينة رزق، حيث تسلمت الجائزة عنها الفنانة سوسن بدر.

نجاح جماهيري كبير لمسرحية «فريدة»

وقدمت الفنانة عايدة فهمي، مؤخرًا عرضًا مسرحيًا، يحمل اسم «فريدة»، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وهو من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، وهو من كتابة وإخراج أكرم مصطفى.

وحققت الفنانة عايدة فهمي، في موسم دراما رمضان الماضي، نجاحًا كبيرًا، وتصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركتها في مسلسل «جزيرة غمام» جيث جسدت شخصية «مليحة»، وجمعها مشاهد عدة مع رياض الخولي وأحمد أمين.

وتلقت عايدة فهمي، العديد من التهانئ بعد تكريمها في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، قائلًا: «مبروك على التكريم ويارب تكون فعلًا بدايه لتقدير المواهب الحقيقيه والمحترمة اللي مش واخدة حقها وحضرتك نموذج الموهبة المحترمة الراقية».