عايدة فهمي: لي الشرف بتجسيد دور مليحة في مسلسل جزيرة غمام

كشفت الفنانة عايدة فهمي، كواليس التحضير لشخصية «مليحة» التي تُجسدها في مسلسل جزيرة غمام، لاسيما أنَّها مليئة بالمشاعر الإنسانية، موضحة أنَّها اقترحت على المخرج بأن تُجسد دور الكفيفة وعينيها مفتوحة، لتستطيع التعبير عن مشاعرها من خلال العين إلا أنه قرر غلق عينيها.

وأوضحت عايدة فهمي، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ «قالي هتقفلي عينيكِ وهتقدري تعبري عن المشاعر والأحاسيس بصوتك، وبالفعل أيقنت ذلك، خاصة وأنني ممثلة إذاعة ودوبلاج في الأساس، فكان الأمر ممتعًا بالنسبة لي، إذ أنني عبرت عن الشخصية من خلال الصوت بشكلٍ أكبر من الحركة».

وحول تدريبها على اللهجة الصعيدية، قالت عايدة فهمي، إنّ عبدالنبي الهواري مصحح اللغة كان مسؤولًا عن لهجة المُمثلين داخل العمل، «كان بيقعد معانا قبل كل مشهد، ورغم إنني مثلت باللهجة الصعيدية في أكثر من عمل، والأمر بالنسبة لي ليس صعبًا، إلا أنني حرصت على الاستفادة منه بقدر الإمكان».

كنا نصور في ظروف صعبة ودرجة حرارة تصل لـ7 درجات مئوية

وأضافت أن التصوير كان قائمًا وسط ظروف صعبة، لاسيما برودة الطقس، «كنا نُصور في منطقة الزعفرانة في درجة حرارة 7 مئوية وعلى البحر مباشرة، لكن تجاوزنا كل الصعاب بفضل حالة الموجودة بين طاقم العمل»، متابعة «أبرز ما يُميز هذا العمل أنّ المُمثلين جرى انتقائهم على الفرازة، بغض النظر عن شطارتهم ونجوميتهم».

اكتسبت خبرات من رياض الخولي ومحمود البزاوي

وأعربت عن سعادتها البالغة لتعاونها مع مُمثلي «جزيرة غمام»، متابعة «فخورة إني أكون مع كل هؤلاء النجوم الكبار، فنًا وخلقًا، فرغم خبرتي الفنية، إلا أنني كنت أحرص على الجلوس في اللوكيشن أكبر وقت، حتى أتعلم منهم وأضيف لخبراتي، خاصة الفنانين رياض الخولي ومحمود البزاوي وطارق لطفي وأحمد أمين، الذي كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لي فنيًا كإنسان وفنان».