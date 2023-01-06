أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة في أسواق السويس

أكد محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية بالسويس، أن الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة تضع أسعارا استرشادية لمختلف السلع بالأسواق، وفقا لما يتم تداوله بالسوق الرئيسية في المدينة.

أسعار البيض اليوم في السويس

وجاءت أسعار البيض والدواجن اليوم الجمعة في أسواق السويس كتالي:

- سعر كرتونة البيض البلدي اليوم للمستهلك من 85 إلى 94 جنيها.

- سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك من 85 إلى 88 جنيها.

- سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك 85 جنيها.

أسعار الفراخ اليوم في أسواق السويس

بينما جاءت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية بالسويس كالتالي:

- سعر الفراخ البلدي «الصاحي» من 64 إلى 66 جنيها.

- سعر الفراخ البيضاء «الصاحي» من 56 إلى 58 جنيها.

- سعر الفراخ البلدي «الفريش» من 80 إلى 82 جنيها.

- سعر الفراخ البيضاء «الفريش» من 70 إلى 75 جنيها.

الأسعار في بورصة البيض والدواجن اليوم

ووفقا لإعلان بورصة البيض الرئيسية سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 80 جنيها، والبيض الأبيض الكرتونة 77 جنيها، والبيض البلدي من 85 إلى 86 جنيها للكرتونة.

وجاء سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن بين 56 و57 جنيها للكيلو، والفراخ الساسو من 61 إلى 62 جنيها للكيلو، والفراخ البلدي من 62 إلى 63 جنيها للكيلو، والأمهات الأبيض بين 47 و48 جنيها للكيلو.

فيما جاء سعر كتكوت السمان الأسمر البري عمر يوم 2.25 جنيه، وكتكوت السمان الهجين البياض عمر 14 يوما 5.5 جنيه، بينما سجل السمان 11 جنيها للكيلو، و«زغاليل الحمام - الجوز» 70 جنيها، وكيلو الأرانب 60 جنيها.