38 حادث إطلاق نار جماعي بالولايات المتحدة في أول 3 أسابيع من 2023

وصفة شبكة «سي إن إن» الأمريكية تزايد حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة خلال أول 3 أسابيع في عام 2023 بالوباء الذي لا ينتهي أبدا، وذلك بعد مقتل أكثر من 15 شخصًا في حادثين يفصل بينهما ساعات فقط بولاية كاليفورنيا.

38 حادث إطلاق نار

وبحسب التقرير، فإن هناك نحو 38 حادث إطلاق نار جماعي وقعت في أنحاء مختلفة بأمريكا بـ17 ولاية مختلفة ومقاطعة كولومبيا، ولقي ما لا يقل عن 11 شخصًا مصرعهم وأصيب آخرون ليل السبت في حادث إطلاق نار جماعي في مونتيري بارك بكاليفورنيا، بينما كانت الجالية الأمريكية الآسيوية الكبيرة في المدينة تحتفل بعطلة نهاية الأسبوع القمرية الجديدة ونفذه رجل آسيوي يبلغ من العمر 72 عاماً، ويعد ذلك الأكثر دموية.

وذكر التقرير أن حوادث إطلاق النار حدثت بتفاوتات عديدة، ويرتكبها أفراد أو جماعات من أجل تعزيز أهداف عقائدية نابعة من التأثيرات المحلية سواء كانت ذات طبيعة سياسية أو دينية أو اجتماعية أو عنصرية.

كثرة الأسلحة سبب الحوادث

وأشار التقرير إلى أن ضحايا تلك الحوادث يتفاوت أعراقهم وأعمارهم، بالإضافة إلا أنه لم يتم تحديد دافع مشترك أو تفسير نفسي محدد لمثل هذه الظاهرة.

وفي هذا الصداد علق نائب مدير الإف بي أي السابق، أندرو مكابي، أن هناك سبباً واحداً يربط كل حوادث إطلاق النار، هو إتاحة الأسلحة الأشد فتكاً مثل المسدسات شبة الآلية والتي ذكرت الشرطة أنه تم استخدامها في مونتيري بارك.