عاجل.. 3 حوادث إطلاق النار في «سياتل».. وزلزالان يضربان إندونيسيا وتونجا

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة كوارث منها الزلزليين اللذين ضربا إندونيسيا وتونجا دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، فيما شهد ت الصين حريقا في مستودع بشمال شرقي الصين، ما أسفر عن مقتل وإصابة 40 شخصا.

وضرب زلزال، صباح اليوم، بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، غربي لووك في إندونيسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن الزلزال وقع على بعد نحو 88 كيلومترا غربي لووك في إندونيسيا، موضحا أن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترا.

وضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، أمس الأحد، تونجا، أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة على مساحة قدرها 700000 كيلو متر مربع في جنوبي المحيط الهادئ منها 52 مأهولة فقط. وقال «المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل»، أن مركز الزلزال كان على عمق 80 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

حريق في مستودع بجيلين الصينية

وفي الصين، ارتفع عدد قتلى حريق بمستودع في مقاطعة جيلين الواقعة شمال شرقي الصين، أمس الأول السبت ارتفع إلى 15 شخصا وأصيب 25 آخرون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

واندلع الحريق بعد ظهر السبت الماضي، في مستودع لوجستي في منطقة جينجيويه للتنمية الصناعية ذات التقنية العالية، في تشانجتشون عاصمة المقاطعة.

وفي السعودية، هطلت على منطقة الباحة، الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية، أمس الأحد، أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراه شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات: بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها، وعددا من منتزهاتها

كما هطلت، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان جنوب غرب السعودية، شملت مدينة جازان ومحافظات الطوال وصامطة وأحد المسارحة وأبوعريش وصبيا وبيش والدرب وضمد وهروب وفرسان، سالت على أثرها أودية صبيا وشهدان ورملان، ومازالت السماء ملبدة بالغيوم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأنقذت قوات خفر السواحل التونسية، 222 مهاجرًا غير شرعي من الغرق، بعد تسرب مياه البحر إلى المراكب التي كانوا يستغلونها في عمليات اجتياز الحدود البحرية التونسية باتجاه الأراضي الأوروبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس التونسي العميد حسام الدين الجبابلي، إنه تم إيقاف 30 مهاجرًا بمدن صفاقس وطبلبة وقليبية على متن سيارات أجرة، وداخل منازل، بعد أن كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الموقوفين.

وفي الولايات المتحدة، قتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرين، في 3 حوادث إطلاق نار عمليات إطلاق النار غير ذات الصلة واستغرقت 3 ساعات، وقعت في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد في مدينة سياتل المدينة الساحلية الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية.