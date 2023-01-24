وزارة الحج والعمرة السعودية توضح 11 معلومة عن عمرة رجب.. مواصلات مجانية

أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه على الراغبين في أداء عمرة رجب، زيارة إحدى الشركات أو الوكالات السياحية المعتمدة في بلد الراغب في أداء العمرة، لاستكمال متطلبات إصدار التأشيرة.

وأشارت وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى عدة متطلبات لأداء العمرة خلال شهر رجب والذى يكثر فيه الإقبال على أداء العمرة، كما نشرت 11 معلومة عن العمرة، وهي كالتالي:

معلومات عن متطلبات عمرة رجب

- التخطيط لأداء العمرة.

- تذكرة سفر ذهاب وعودة.

- وثيقة تأمين.

- حجز السكن والنقل وباقة الخدمات الميدانية.

- احتفاظ المعتمر بأوراقه كجواز السفر وتأشيرة العمرة.

- حالة الطقس مختلفة بين مكة والمكرمة والمدينة والمنورة وعلى المعتمر البحث عن حالة الطقس قبل سفره لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

- على المعتمر تحضير العلاج الخاص به في حالة معاناته من مرض مزمن.

- تحضير أدوية عامة لنزلات البرد خاصة والتي في الغالب ما يصاب بها المعتمرون نتيجة تغير حالة الجو.

نقل المعتمرين من المطار للحرم المكي مجانا

- معرفة الوزن المسموح به والأمتعة المسموح نقلها مع المعتمر للمملكة.

- يلتزم المعتمر بغرامة 5 آلاف ريال في حالة نقله أمتعة غير مسموح بها من السعودية.

- النقل مجانا من مطار الملك عبد العزيز بجدة إلى الحرم المكي، عبر أتوبيسات تعمل بصفة دورية كل ساعتين من 10 صباحا وحتى 12 صباحا.

الصلاة في الروضة الشريفة

وشددت وزارة الحج والعمرة السعودية، على ضرورة حجز الصلاة في الروضة الشريفة قبل القدوم إلى المملكة، منوهة إلى أن الحجوزات في حدود الطاقة الاستيعابية المتاحة وقت الطلبن مطالبة المعتمرين بضرورة الحرص على الالتزام بالتعليمات داخل الحرم المكي وعدم التدافع وإيذاء المعتمرين خلال أداء العمرة.