السعودية تستعد لاستقبال مليوني حاج بتسهيل الإجراءات.. منها التأشيرة المجانية

تستعد المملكة العربية السعودية، مع اقتراب شهر رمضان، لاستقبال المعتمرين والحجاج من جميع أرجاء العالم بعدد من الإجراءات أعلنت عنها «الرياض» في وقت سابق من العام الجاري كان من أبرزها، التأشيرة المجانية.

حرص سعودي على تسهيل جميع الإجراءات

وتحرص المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على تسهيل جميع الإجراءات وتطوير التشريعات التي تمكن أكبر عدد من المسلمين من زيارة الأماكن المقدسة وأداء العمرة.

وفي وقت سابق من يناير الجاري، أطلقت السلطات السعودية، تأشيرة سياحية مجانية للقادمين إلى البلاد لأداء العمرة والسياحة تمنح حاملها حق الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تتجاوز 4 أيام.

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة «الحج والعمرة» السعودية، استعداد البلاد لاستقبال مليوني حاج خلال موسم الحج للعام الجاري 2023 «1444هـ»، وأشار الوزير الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في مؤتمر صحفي، إن الحكومة، إلى دور المشاريع التنموية والبنية التحتية في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات المُقدمة بالحرمين الشريفين، ودورها في استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد ضيوف الرحمن.

تنوع الخدمات التي تقدمها «منصة نسك»

وأشار الربيعة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، الدكتور يوسف بلمهدي، إلى تنوع الخدمات التي تقدمها «منصة نسك»، خصوصًا بعد تمديد فترة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا، وإتاحة أداء العمرة لجميع أنواع التأشيرات، وخفض تكلفة التأمين الشامل.

وأوضح الربيعة، أن المملكة العربية السعودية تستعد لاستقبال مليوني حاج منهم 41 ألف و300 حاج من الجزائر خلال موسم الحج للعام الجاري 2022 «1444هـ»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق، للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة، إمكانية تأدية العمرة أثناء إقامتهم بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 2022«1444هـ»، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.