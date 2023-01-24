أسعار عمرة شهر رجب لهذا العام.. تبدأ من 36 ألف جنيه

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار برامج عمرة رجب التى أعلنتها شركات السياحة المنظمة للرحلات هذا العام، تبدأ من 26 ألف جنيه بالنسبة لبرامج المستوى الاقتصادي الذي تبلغ مدته نحو 15 يوما، لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة فئة الـ 4 نجوم تبدأ من 36 ألف جنيه، فيما تبدأ أسعار برامج عمرة رجب فئة الـ 5 نجوم من 50 ألف جنيه، موضحا أن تلك الأسعار قد ترتفع أو تنخفض قليلا وفقا لكل شركة منظمة للبرامج.

غالبية المعتمرين اختاروا السفر عبر البرامج الاقتصادية

وأضاف لـ«الوطن» أن غالبية المواطنين الذين سافروا لأداء العمرة منذ بداية الموسم أكتوبر الماضى وحتى الآن اختاروا السفر عبر البرامج الاقتصادية، موضحا أن إقدام الناس على اختيار برامج العمرة المستوى الاقتصادى يعود لسببين الأول هو الأحوال المالية التى تمر بها غالبية الأسر المصرية حاليا، أما السبب الثانى فهو جودة تلك البرامج وملائمة أسعارها للغالبية العظمى التى تسافر للعمرة .

260 ألف معتمر أدوا العمرة حتى الآن

وأشار إلى أن عدد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة لهذا العام فى 5 أكتوبر الماضى وحتى الآن بلغ أكثر من 260 ألف معتمر، لافتا إلى أن تلك الأعداد تبدو جيدة فى ضوء الظروف الاقتصادية التى تمر بها غالبية دول العالم حاليا.

وأشار إلى أن أسعار برامج العمرة لهذا العام كانت أقل من العام الماضى بالرغم من ارتفاع أسعار صرف الريال السعودى وزيادة أسعار تذاكر الطيران وأسعار إقامة المعتمرين بفنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الموسم الحالى ،لافتا إلى أن السبب الرئيسى فى ذلك يعود إلى نظام العمرة لهذا العام لم يضع حد أدنى أو أقصى لحصول شركات السياحة على تأشيرات العمرة .

وتابع «نظام العمرة منذ بداية الموسم أكتوبرالماضى أقر منح شركات السياحة المنظمة للرحلات أى أعداد من تأشيرات العمرة ترغب فى تنظيمها».