«تقنية» السعودية تطلق أول تحالف لدعم ريادة الأعمال في قطاع الفضاء

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق أول تحالف من نوعه، لدعم ريادة الأعمال في قطاع الفضاء، بهدف تحقيق النمو والاستدامة في هذا القطاع، الذي يشهد نمواً متزايداً، بالإضافة إلى إنشاء بنية تحتية قوية، لدعم رواد الأعمال في قطاع الفضاء بالمملكة.

جاء الإعلان عن أطلاق أول تحالف لدعم ريادة الأعمال في قطاع الفضاء، خلال مشاركة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في النسخة السابعة من معرض «الكراج - Disrupt»، حيث كشفت الهيئة أن التحالف يهدف إلى بناء نظام بيئي لريادة الأعمال في قطاع الفضاء بالمملكة العربية السعودية.

تحقيق النمو والاستدامة لشركات ريادة الأعمال

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن معرض «الكراج» يُعد فعالية شهرية تجمع الشركات التنقية الناشئة مع المستثمرين في هذا القطاع، بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية والخاصة، بهدف تحقيق النمو والاستدامة للشركات الريادية.

وأوضح نائب محافظ الهيئة، المكلَّف لقطاع الفضاء، فرانك سالزجيبر، خلال العرض الذي قدمه ضمن المعرض، أن التحالف يستهدف ضم أبرز الجهات الداعمة للرياديين في مجال الابتكار بالمملكة، حيث يعد «الكراج» أول المنضمين للتحالف، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الاثنين.

تمكين رواد الأعمال من التواصل مع المستثمرين

وأضاف أن التحالف يهدف لإنشاء بنية تحتية قوية، لدعم الابتكار ورواد الأعمال في قطاع الفضاء بالمملكة العربية السعودية، حيث سيوفر سهولة الوصول إلى المرافق والخدمات، مثل مساحات العمل المشتركة، والمختبرات الفنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم في إطلاق برامج، مثل مسرعات الأعمال، وورش العمل و«الهاكاثون»، كما يعمل على تمكين رواد الأعمال من التواصل، بشكل فعال وسريع، مع شبكات المستثمرين والخبراء في المجال.