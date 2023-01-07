لماذا تتصدر حنان ترك الترند رغم اختفائها عن الساحة الفنية؟.. السر في الصور

رغم مرور نحو 11 عامًا على اعتزال الفنانة حنان ترك لعالم التمثيل بشكل نهائي، منذ إعلان قرارها عام 2012 خلال مكالمة هاتفية للمذيع اللبناني نيشان في برنامج «أنا والعسل»، إلا أنها عادت مؤخرًا، وأصبحت تتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وتهافت رواد السوشيال ميديا على متابعة أخبارها وتفاصيل حياتها بصحبة زوجها وأبنائها.

مع عام 2020 عادت حنان ترك، للتواصل مع جمهورها ومتابعيها من خلال حسابها على موقع تبادل الصور واالفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وذلك بعد احتجاب عن عالم السوشيال ميديا لمدة عامين، من خلال نشر مجموعة صور وفيديوهات لها ولأبنائها، فضلًا عن تفاعلها مع أصدقائها في الوسط الفني والتعليق على الصور الخاصة بهم عبر حساباتهم الرسمية والشخصية.

حسابات مزيفة

وظهرت «ترك» في بث مباشر عبر حسابها في شهر يونيو الماضي، للدفاع عن نفسها بعد نسب تصريحات لها بخلاف الحقيقة، وتأكيدها وجود حسابات وهمية مزيفة تحمل اسمها لا تمت لها بصلة تنشر عنها أكاذيب تتعلق بالدين والسياسة، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

وفي الساعات الماضية، تصدرت حنان ترك، «الترند» بعد نشرها مجموعة صور لابنها آدم جمعت بين طفولته وصولًا لمرحلة الشباب، لتهنئته بعيد ميلاده، ووصفته بأنه من أعظم نعم الله عليها، وتفاعل معها عدد من نجوم الفن، مثل هند صبري، وحلا شيحة، وجومانة مراد، وعبير صبري، وشريف رمزي، وأشارت غالبية التعليقات إلى إعجابهم بالطفل الذي كبر فجأة وأصبح شابًا.

وبدأت حنان ترك، الكشف عن صور أبنائها ومشاركتها لجمهورهم، منها في شهر أغسطس الماضي، حيث نشرت مجموعة صور وفيديوهات لابنتيها مريم ومنى، بخلاف أبنائها يوسف وآدم ومحمد، وزوجها محمود مالك.

وسبقها في شهر يوليو الماضي، نشرت مجموعة فيديوهات من داخل منزلها، وتقديم برنامج يحمل اسم «حكايات نونة» وتقوم من خلالها بتقديم عدد من وصفات الطعام وإعدادها من داخل مطبخ منزلها، وعرضه على أطفالها لتذوقه.

وحنان ترك، إحدى أفضل النجمات قبل نهاية التسعينيات ومع بداية الألفية الجديدة، وفي فترة من حياتها وفي عِز توهجها قررت ارتداء الحِجاب «غطاء الرأس» وتقديم أعمال فنية بشكلها الجديد، ولكن مع آخر أعمالها مسلسل «الأخت تريز» عام 2011، قررت التوقف نهائيًا وعدم الظهور على الشاشة وأعلنت في 2012 اعتزالها التمثيل وعدم العودة مرة أخرى.