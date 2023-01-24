إزالة 6 حالات بناء مخالف في حي شرق أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إزالة 6 حالات بناء مخالف بحي شرق أسيوط، بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية، لافتًا إلى ضرورة متابعة ورصد أي حالات تعد أو مخالفة بناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها فورًا قبل تفاقهما، والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس.

تنفيذ إزالات فورية

وأوضح عبداللطيف فرغلي، رئيس حي شرق أسيوط، إزالة فورية لسقف الدور الخامس العلوي المخالف بشارع عبداللطيف يوسف، وإزالة فورية لسور مخالف خلف مسجد التقوى بالوليدية، وشدة خشبية للدور الثالث العلوي بشارع المنقبادي المتفرع من شارع رياض، وإزالة سقف الدور الخامس العلوي بشارع الجلاء، فضلاً عن إزالة تشوية طوب بالطريق العام بمنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق، وتشوين رمل بتفرعات شارع الجمهورية قبل استخدامها في البناء المخالف.

اتخاذ الإجراءات القانونية

ولفت رئيس حي شرق إلى اتخاذ الاجراءات القانونية، وتحرير محاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين ومصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة، وتم مصادرة البلوك الموجود بالمكان، مؤكداً استمرار حملات الرصد والمتابعة وتنفيذ الإزالة الفورية لها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.