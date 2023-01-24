تفاصيل مسرحية «ولا في الأحلام».. العرض الأول يوم 2 فبراير

حدد المنتج إبراهيم موريس والمخرج هاني عفيفى، يوم 2 فبراير المُقبل، ليكون موعدًا لبداية العروض الرسمية لمسرحيته الموسيقية الجديدة «ولا في الأحلام».

أبطال مسرحية ولا في الأحلام

المسرحية الجديدة، من تأليف وألحان إبراهيم موريس، وديكور محمد الغرباوي، وأزياء مروة عودة، وتصميم الرقصات سالي أحمد، ويلعب بطولتها كل من منى هلا، ومحمد عبده، وزهرة رامي، وهاني عبد الناصر، وشادي عبد السلام، ومنار الشاذلي، وحبيبة وتالا رضوان، ونادين براي، وبهاء الطومباري وكريستين عشم وروبير أمير.

مواعيد عرض مسرحية ولا في الأحلام

ومن المُقرر أنّ تُعرض المسرحية الموسيقية الجديدة «ولا في الأحلام»، أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، وسيستمر حتى يوم 19 مارس المُقبل.

وتُعتبر هذه المسرحية هي التعاون الثاني بين هاني وإبراهيم بعد مسرحيتهما الناجحة ليلة والتي عرضت عام 2017 وحققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها.

وفي سياق آخر، تُقدم زهرة رامي -إحدى بطلات المسرحية - عبر قناة سي بي سي، برنامجًا موجهًا للأطفال، يحمل اسم رحلة سعيدة، وذلك بالتعاون مع الكاتبة سماح أبو بكر، حيث حظيت الحلقات الأولى منه، بإعجاب قطاع كبير من الجمهور.