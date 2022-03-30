زهرة رامي: أحضر لـ«حكايات جوابات» منذ 3 أشهر.. ونعرض خطابات بين مشاهير الستينات

قالت الإعلامية زهرة رامي، إنها تشارك في الخريطة البرامجية لمحطة راديو إنرجي 92.1، هذا العام ببرنامج «حكايات جوابات» التي بدأت التحضير له منذ ثلاثة أشهر.

مواعيد عرض برنامج «حكايات جوابات»

وأوضحت زهرة رامي خلال بيان صحفي، اليوم، أن البرنامج يعرض من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع الساعة 4 مساء، ستكون مدته 5 دقائق فقط لكن محتواه ثري بالمعلومات والجوابات التاريخية.

وأشارت «رامي» إلى أنها ستقدم جوابات حقيقية كتبها مجهولون أو مشاهير لمعارفهم ما بين العتاب والاشتياق وستروي هي قصة هذه الخطابات وملابساتها والأحداث المحيطة به.

رامي: رغبت في العودة إلى عصر ما قبل التكنولوجيا

وكشفت أن فكرة البرنامج جاءت من رغبتها في العودة إلى عصر ما قبل التكنولوجيا والرسائل الإلكترونية، وإبراز جمال وأهمية الجوابات المكتوبة، ولغة الحوار التي كانت تستخدم في الخمسينات والستينات والسبعينات.

زهرة رامي: سأعرض جوابات حقيقية لمشاهير

وقالت زهرة رامي، إنها ستعرض عدد من الجوابات التي كتبها مشاهير لبعضهم البعض مثل خطاب من المخرج محمد خان لمدير التصوير سعيد الشيمي، وجوابات رومانسية بين بليغ حمدي ووردة، وخطاب عتاب بين بليغ وعبدالحليم حافظ وغيرهم، عبر راديو إنرجي.

زهرة رامي تخوض تجربة الإخراج الإذاعي للعام الثاني على التوالي

وتخوض زهرة رامي تجربة الإخراج الإذاعي للعام الثاني على التوالي بمسلسلين سيتم إذاعتهما عبر محطة راديو إنرجي 92.1، خلال شهر رمضان المقبل، مشيرة إلى أنها سعيدة بتكرار تجربة إخراج مسلسل إذاعي في رمضان، كما أوضحت أنها استفادت من تجربة العام الماضي مع مسلسل «رحلتي من الشك إلى بلطيم» مع هنادي مهنى وأحمد خالد صالح.