ضبط 240 طن أعلاف وخامات مجهولة المصدر داخل مصنع بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية، لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت، وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط مخالفات

وشنت إدارة تموين بلبيس، برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة، حملة تفتيشية ورقابية لضبط المصانع المخالفة، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، حيث تم ضبط أطنان مركزات أعلاف مجهولة المصدر داخل مصنع، وتحرير محضر رقم 1531 جنح مركز شرطه بلبيس ضد صاحب مصنع أعلاف، ومركزات بالمنطقة الصناعية على طريق بلبيس العاشر لحيازته 240 طن مركزات أعلاف وخامات مجهوله المصدر، وإدارة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف حملات الرقابة

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كل الأنشطة التجارية المختلفة، للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية، لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.