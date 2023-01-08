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ضبط 250 طن أعلاف داخل مصنع ومخزن بدون ترخيص في الجيزة

كتب:

محمد بركات
11:56 ص | الأحد 08 يناير 2023
شعار وزارة الداخلية

شعار وزارة الداخلية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة تفتيشية مُكبرة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع أعلاف ومخزن أعلاف ومحل لتجارة الأعلاف جميعها بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت 201.75 طن أعلاف حيوانية و50 طن كسب فول صويا، بدون ترخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق، وبحوزته مبالغ مالية محلية وأجنبية، لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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