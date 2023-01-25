تفاصيل العثور على جثة شاب بالشارع في ظروف غامضة بمنشأة ناصر

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لشاب عثر عليها في أحد الشوارع بمنطقة منشأة ناصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة لمعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة هل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة متعفنة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة في حالة تعفن رمي كامل، وبالفحص تبين أنه يحمل بطاقة رقم قومي باسم كريم عبد التواب خميس في العقد الثالث من العمر، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.