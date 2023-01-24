المؤبد لـ3 عاطلين لإدانتهم بقتل شاب وإصابة ربة منزل في المرج

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، 3 عاطلين بالسجن المؤبد، لإدانتهم بقتل شاب وإصابة ربة منزل في المرج.

قتل شاب وإصابة ربة منزل

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهمين بقتل المجني عليه عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد أثناء مشاجرة فيما بينهما بمنطقة المرج، فضلًا عن الشروع في قتل ربة منزل وإصابتها بسلاح ناري بدائرة القسم.

حيازة سلاح ناري

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المرج، يفيد بوقوع مشاجرة في دائرة القسم، ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة سيدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم القبض على المتهمين، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق معهم ووجهت لهم تهمة القتل العمد، والتي أصدرت حكمها المُتقدم.