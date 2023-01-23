تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لفتاة داخل منزلها بمنطقة المرج، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرع تحرياتها حول الواقعة، وطلبت استدعاء أسرة الفتاة لسماع أقوالها، فضلا عن التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط العقار تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين عليه وقت اكتشاف الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة فتاة

تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغا بالعثور على جثة فتاة داخل منزلها بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة لفتاة تدعي «أنغام.م»، 30 عاما.

وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي كامل ما يؤكد أن الوفاة حدثت منذ فترة، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة بالإضافة إلى عدم وجود بعثرة في محتوياتها، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.